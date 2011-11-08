ВВП України в 2012 році вийде на докризовий рівень - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що показники зростання валового внутрішнього продукту країни наступного року вийдуть на докризовий рівень.

Про це він сказав сьогодні в Сімферополі, де взяв участь у позачерговій сесії кримського парламенту.

«Прогноз на 2012 рік оптимістичний. Ми розраховуємо, що наш валовий внутрішній продукт зросте приблизно на 5%, і ми вийдемо в 2012 році тільки на рівень 2007 року. Ось ціна помилкової політики, яка проводилася в 2008-2009 році», - сказав глава Кабміну.

Разом з тим, прем`єр підкреслив, що Україні доводиться розраховуватися за позики, взяті в попередні роки.

«Ми цього року 90 мільярдів гривень боргів повертаємо, наступного року віддамо 60, а ще через рік віддаватимемо близько 40», - заявив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні М. АЗАРОВ на позачерговому засіданні Верховної ради Автономної Республіки Крим заявив, що за 10 місяців цього року зростання валового внутрішнього продукту в Україні склало 5,3%, зростання промислового виробництва – 9%.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, зростання ВВП України в III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (в постійних цінах 2007 року) склало 6,6%.

При цьому повідомляється, що зростання ВВП в III кварталі проти III кварталу 2010 року з урахуванням сезонного чинника склало 2,2%.