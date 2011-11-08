Азаров вважає неприпустимим стягнення податків наперед

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що податкові органи не повинні допускати ситуацій, коли з бізнесу стягують податки наперед або нараховують неіснуючі штрафні санкції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив у ході представлення Олександра КЛИМЕНКА на посаді голови Державної податкової служби України.

«Дуже важливо зараз не подавити роботу бізнесу», - сказав М.АЗАРОВ. Він також підкреслив необхідність продовжувати діалог із бізнесом: «Нам слід пам`ятати, що наші підприємці, наш бізнес перебувають у непростій ситуації, коли в світі відбуваються такі складні процеси. Але він повинен продовжувати працювати».

Прем`єр зазначив, що підтримує створення в Державній податковій службі підрозділів по роботі з великими платниками податків.

За словами М.АЗАРОВА, зараз спостерігається активізація тіньових схем: «Ми один час ці схеми прикрили. Але зараз вони розгортаються знову, а це ж відмивання грошей з державного бюджету».

Також прем`єр-міністр підкреслив, що необхідно провести серйозну роботу з адміністрування акцизного збору. «Я вважаю, що роботу в цьому напрямку необхідно посилювати. Це стосується не лише нафтопродуктів, але й підакцизних товарів, таких як лікеро-горілчані вироби, тютюн», - сказав він.

Голова уряду зазначив, що проблеми існують із погляду адміністрування пенсійних внесків. Це питання тісно пов`язане зі сплатою податків на фізичних осіб, із адмініструванням заробітної плати.

Особливу увагу Державна податкова служба, на думку М.АЗАРОВА, повинна приділити виведенню зарплати з тіні й сплаті пенсійних внесків. «Це одне з важливих завдань, що стоять сьогодні перед державою й Державною податковою службою зокрема», - підкреслив прем`єр.