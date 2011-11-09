Сьогодні пара євро/долар може піднятися вище позначки 1,3900 - експерт

На торгах у середу, 9 листопада, пара євро/долар може піднятися вище за відмітку 1,3900, найближчим опором буде рівень 1,3970, підтримкою - 13750, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, фунт/долар, найімовірніше, знову піде за євро і зуміє досягти рівня 1,6180. Долар/ієна може закріпитися в новому діапазоні 77,20-78,20.

Важливими для ринку у середу стануть публікації сальдо балансу видимої торгівлі Великобританії та індексу цін на житло на первинному ринку Канади. Крім того, варто звернути увагу на виступ Бена Бернанке на конференції з питань малого бізнесу.