Порошенко за споживче кредитування товарів українських виробників

Екс-міністр закордонних справ України, голова Ради Національного банку Петро Порошенко виступає за споживче кредитування товарів українських виробників.

Про це П. ПОРОШЕНКО сказав в ефірі на одному з вінницьких телеканалів, перебуваючи 8 листопада у Вінниці.

"Я повністю підтримую цей крок (про посилення вимог споживчого кредитування - УНІАН), коли держава або національний банк, або комерційні банки за рахунок ресурсів Національного банку фактично фінансують іноземного виробника, створюючи проблеми внутрішньому платіжному балансу. Ти маєш право купувати іноземну продукцію - ніхто тебе в цьому не обмежує, більше того - митний режим досить вільний, але зароби для цього гроші", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

Водночас, він вважає помилкою те, що подібні посилення вимог споживчого кредитування стосуватимуться товарів українських виробників. "Ось, якщо ти хочеш купувати українські товари, якщо ти своєю гривною хочеш підтримати українського виробника, якщо ти стимулюєш українське виробництво - тут споживче кредитування повинне працювати. І тому заборона споживчого кредитування у тому числі для українських товарів, я вважаю помилкою, і виступаю проти цього. Якщо хтось хоче купити товар українського виробництва, він повинен мати для цього підтримку, як банківської системи, так і держави", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив план заходів з запобігання негативному сальдо зовнішньої торгівлі і, зокрема, доручив Національному банку України (за згодою) посилити вимоги з надання фінансовими установами споживчих кредитів з урахуванням платоспроможності позичальника - фізичної особи.