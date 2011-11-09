S&P підвищило оцінку ризиків банківського сектора України

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s підвищила оцінку країних і галузевих ризиків банківського сектора (BICRA) України, перевівши країну з групи 10 у групу 9.

Про це сказано в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

"Ми підтверджуємо нашу оцінку економічного ризику "10" і присвоєюмо Україні оцінку галузевого ризику "7", - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що S&P провело аналіз банківського сектора України (В+/Стабільний/В; рейтинг за національною шкалою: uaAA -) відповідно до оновленої методології присвоєння оцінки BICRA. Відповідно до критеріїв S&P, методологія BICRA визначається як система, "розроблена для оцінки і порівняння банківських систем різних країн". Аналіз BICRA у рамках кожної окремої країни охоплює фінансові інститути, як ті, що мають, так і не мають рейтингів, які приймають вклади, видають кредити або поєднують обидва види діяльності. Відповідно до градації BICRA, країни підрозділяють на групи залежно від рівня ризиків у їх банківських системах - від групи 1 (країни з найменшими ризиками) до групи 10 (країни з найбільшими ризиками). Окрім України, до групи 9 належать Азербайджан, Венесуела, Ямайка, Парагвай і Камбоджа.

"Оцінка економічного ризику "10" показує нашу думку про те, що Україна піддається дуже високому ризику порушення економічної стійкості, дуже високому ризику виникнення економічних дисбалансів і виключно високому кредитному ризику в економіці (відповідно до визначень, наведених в критеріях) ", - сказано у повідомленні S&P.

Крім того, повідомляють, що оцінка галузевого ризику "7" обумовлена дуже високими ризиками, пов`язаними з інституціональною структурою України, і високими ризиками, пов`язаними з якістю конкурентного середовища і ресурсною базою банків (відповідно до визначень, наведених у критеріях).