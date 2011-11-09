Активи українських банків за 10 місяців зросли на 10,5% - до 1,041 трлн. грн.

Активи українських банків за січень-жовтень 2011 р. виросли на 10,5% - до 1,041 трлн. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Загальні активи банків складають 1,204 трлн. грн., з яких 68,8%, - кредити; 6,5% - вкладення в цінні папери; 6,1% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,7% - готівкові кошти, банківські метали і кошти в НБУ.

Зобов'язання банків виросли на 10,3% - до 886,8 млрд. грн. У структурі зобов'язань 34,1% (або 302,5 млрд. грн.) складають кошти фізичних осіб, 19,8% (чи 175,8 млрд. грн.) - кошти суб'єктів господарювання, 18,8% (або 167,1 млрд. грн.) - міжбанківські кредити і депозити.

Капітал українських банків за вказаний період виріс на 12% і склав 154,3 млрд. грн., або 14,8% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 15% - до 167,7 млрд. грн.

На 1 листопада 2011 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківських операцій мали 176 банків.