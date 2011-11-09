НБУ підписав усі деталі меморандуму з МВФ. Неузгодженості є з Кабміном - Порошенко

Колишній міністр закордонних справ України, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що Нацбанк повністю погодив і підписав усі деталі меморандуму з Міжнародним валютним фондом, неузгодженості залишаються у переговорах з урядом.

Про це П. ПОРОШЕНКО сказав в ефірі на одному з вінницьких телеканалів, перебуваючи 8 листопада у Вінниці.

"На відміну від Національного банку, який повністю погодив і підписав усі деталі меморандуму з МВФ, у нас залишилося ще декілька позицій, які мають бути погоджені з урядом, і вони не погоджені", - сказав він.

П. ПОРОШЕНКО називає небезпечним зневажливі оцінки в питанні співпраці України з МВФ. "Дуже небезпечно давати зневажливі оцінки в плані того, що МВФ нам не потрібний. Бо коли він вам буде потрібний, то тоді для вас ці двері будуть закриті. Інші боргові ринки для більшості держав, включаючи Україну, закриті. В умовах кризи ніхто не збирається давати грошей, бо люди не вірять у їх повернення", - вважає голова Ради НБУ.

П. ПОРОШЕНКО стверджує, що уряд доступу до грошей МВФ мати не буде. "Ці гроші підуть на забезпечення золотовалютних резервів держави, на забезпечення стабільності національної грошової одиниці. І якщо буде ажіотажний попит, то Національний банк, країна, держава, а не уряд матимуть можливість реагування - чим реагувати і як реагувати", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

Він також зазначив, що МВФ не нав'язує Україні ніяких політичних або яких-небудь умов, він лише хоче мати гарантії повернення своїх коштів. "Представники МВФ запитують: Ви хочете наших грошей? І запитують, яким чином Україна гарантує їм повернення позикових коштів, як буде стабілізована національна економіка, яка мета економічної реформи, які кошти для цього використовуються? Яким чином, дотуючи НАК "Нафтогаз України" на багатомільярдні суми, не маючи світла у кінці тунелю, гроші МВФ поверне Україна"?, - сказав П. ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з 25 жовтня до 3 листопада місія Міжнародного валютного фонду відвідувала Україну для продовження дискусій в контексті другого перегляду програми за угодою "стенд-бай" і консультацій за 2011 рік щодо статті IV Статей Угоди МВФ.

4 листопада постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що МВФ "бере паузу" для вирішення "технічних питань". Водночас, він не уточнив, що саме Фонд мав на увазі, але пообіцяв продовжити дискусію в майбутньому.

4 листопада прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Україна і МВФ почнуть перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучають під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коригування тарифів на газ і теплопостачання.