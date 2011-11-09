Єврокомісія пропонує допомогу малому та середньому бізнесу у виході на світові ринки

Брюссель. Європейська комісія пропонує допомогу малому та середньому бізнесу у виходіна світові ринки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції відповідальний за промисловість та підприємництво віце-президент Єврокомісії Антоніо ТАЙАНІ.

“Сьогодні комісія підтримала мою ініціативу “Малий бізнес – великий світ” для допомоги малому та середньому бізнесу в інтернаціоналізації його діяльності”, - сказав він.

“Вперше Європа має комплексну стратегію для малого та середнього бізнесу, спрясовану на допомогу йому отримати доступ до міжнародних ринків”, - додав віце-президент Єврокомісії.

У схваленому сьогодні комюніке для Європарламенту та Ради ЄС Єврокомісія, зокрема, звертає увагу на те, що малий і середній бізнес, який на сьогодні забезпечує дві третини зайнятості населення у приватному секторі і створює до 80% нових робочих місць, залишається недостатньо активним на міжнародних ринках.

Так, за даними Єврокомісії, лише 13% малих і середніх підприємств Європи займаються міжнародною економічною діяльністю за межами ЄС.

Для покращення можливостей малого та середнього бізнесу пропонується посилити послуги з підтримки бізнесу, покращити координацію з асоціаціями виробників, а також покращити використання існуючих на сьогодні ресурсів ЄС на підтримку малого та середнього бізнесу.

Єврокомісія вважає, що малий і середній бізнес має потенційні можливості для виходу на ринки Китаю, Індії, Росії, Латинської Америки та Південно-Східної Азії.