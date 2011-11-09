Янукович схвалив правку до бюджету щодо проведення перевірок міжнародними експертами

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон „Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” (щодо проведення міжнародними експертами перевірки діяльності державних банків, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення зовнішніх та внутрішніх запозичень).

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 20 жовтня.

Законом від 14 червня 2011 року № 3491-VI „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачено виділення Державній фінансовій інспекції України коштів в сумі 60 млн. грн. на проведення міжнародного аудиту державних банків, ефективності використання державних коштів, отриманих під час капіталізації державою банків, перевірки фінансово-господарської діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, здійснення зовнішніх і внутрішніх запозичень.

Водночас визначення суті терміну „міжнародний аудит” у законодавстві України не міститься.

Нині ухваленим законом внесено зміну до додатка № 3 до Закону „Про Державний бюджет України на 2011 рік”. У позиції „Проведення міжнародного аудиту державних банків, ефективності використання державних коштів, отриманих під час капіталізації державою банків, перевірка фінансово-господарської діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, здійснення зовнішніх і внутрішніх запозичень” здійснено заміну слів „міжнародного аудиту” словами „міжнародними експертами перевірки діяльності”.