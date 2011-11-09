Долар на міжбанку знову дорожчає

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0140/8,0195, до 12:00 ціни піднялися до 8,0180/8,0230. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0220/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2653/0,2657, до 12:00 ціни знизилися - 0,2641/0,2645. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2626/0,2630.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5000 (+0,0951).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3784/1,3786, а до 15:00 впали до 1,3656/1,3658.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,0480/11,0570, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,9970/11,0080. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,9330/10,9410.