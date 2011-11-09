Росія і Грузія підписали угоду про приєднання РФ до СОТ

Росія і Грузія підписали угоду щодо приєднанню РФ до Світової організації торгівлі.

Про це заявив сьогодні член грузинської делегації на переговорах, заступник міністра закордонних справ Грузії Сергій КАПАНАДЗЕ у телефонному інтерв`ю телекомпанії «Рустави-2», повідомляє агентство «Новости-Грузия».

«Сьогодні було підписано пакет документів між Грузією і Російською Федерацією. Насамперед ця двостороння угода між урядами Росії і Грузії про митне адміністрування і моніторинг товарообороту. Це угода, яка припускає міжнародний моніторинг вантажообороту між Грузією і Росією, і тут в першу чергу йдеться про товарооборот з Абхазією і Цхінвальським регіоном», - сказав С.КАПАНАДЗЕ.

Другий головний компонент угоди, за словами заступника міністра, визначає підзвітність компанії, яка здійснюватиме моніторинг, перед третьою нейтральною стороною - Швейцарією.

«Третя частина документів - це обмін нотами про умови дій тієї компанії, яка здійснюватиме моніторинг, і тут прописані такі важливі теми, як нейтральність цієї компанії, те, що моніторами не зможуть бути громадяни Росії і Грузії, те, що у них буде право вільного переміщення і на них не поширюватимуться якісь обмеження тощо», - відзначив С.КАПАНАДЗЕ.

За його словами, дуже важливо, що російська сторона прийняла пропозиції, розроблені швейцарською стороною. «Тим самим грузинська і російська сторони завершили двосторонні переговори. Ми дуже раді, що Російська Федерація після певного коливання і роздумів змогла ухвалити рішення і погодитися на пропозицію швейцарської сторони. Це дуже важливо для нас», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі 15 грудня п.р. на міністерській зустрічі організації.

Росія намагається стати членом СОТ з 1993 року. Наприкінці квітня 2008 року Грузія вийшла з переговорного процесу щодо вступу Росії до СОТ, протестуючи проти розпорядження Президента Росії про зняття економічних санкцій щодо Абхазії і Південної Осетії. Після серпневої війни 2008 року і визнання Росією в односторонньому порядку незалежності Абхазії і Південної Осетії Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою.

Переговори щодо СОТ між Грузією і Росією були відновлені у березні цього року за посередництва Швейцарії. Грузія залишалася останньою країною, з якою РФ необхідно було домовитися з приводу членства у СОТ.

Довідка УНІАН. СОТ - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. Україна є членом СОТ з травня 2008 року.