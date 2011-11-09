Грошова маса в Україні збільшилася до 665,4 млрд. грн.

В Україні грошова маса в жовтні 2011 року збільшилася на 0,5% (з початку року на 11,3%) - до 665,4 млрд. грн., монетарна база скоротилася на 0,1% (з початку року зросла на 3,7%) - до 234,3 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів в жовтні збільшився на 1,1%, (з початку року на 14,5%), до 473,9 млрд. грн. Зокрема, депозити юридичних осіб зросли на 1,6% (з початку року - на 20,3%) - до 170,9 млрд. грн., депозити фізичних осіб збільшилися на 0,7% (з початку року на 11,5%) - до 303 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень в жовтні зріс на 0,7% (з початку року - на 10,3%) - до 798,4 млрд. грн. Регулятор не надає окремо інформації про обсяги залишків за кредитами юридичним і фізичним особам.

Обсяг готівки поза банками в жовтні скоротився на 0,8% (з початку року збільшився на 2,9%) – до 188,4 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у жовтні збільшився на 9,4% (з початку року скоротився на 4,6%) - до 15,9 млрд. грн. Норматив обов`язкових резервів становив 14,2 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 11 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку в жовтні скоротився на 15,4% (з початку року збільшився майже в 2 рази) - до 5,4 млрд. грн.

У жовтні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 2,7 млрд. грн., з початку року – 161,2 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у жовтні становив 4,2 млрд. грн. (з початку року – 10,2 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.