У Донецькій області за 10 місяців виявлено понад 700 злочинів у бюджетній сфері

У Донецькій області за 10 місяців цього року правоохоронці виявили 727 злочинів у бюджетній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Віктор ДУБОВИК.

За його словами, загальна сума викрадених і використаних не за цільовим призначенням бюджетних коштів у закінчених кримінальних справах склала 18,7 млн. грн., яка відшкодована в сумі 15,9 млн. грн.

В.ДУБОВИК констатував, що за злочини в бюджетній сфері регіону за 10 місяців 2011 року всього притягується до відповідальності 561 посадовець.