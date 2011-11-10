Нацбанк Білорусі підвищив ставку рефінансування з 35% до 40%

Мінськ. З сьогоднішнього дня Національний банк Білорусі підвищує ставку рефінансування з 35 до 40% річних, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь (РБ), відповідне рішення міститься у постанові правління Нацбанку Білорусі від 8 листопада 2011 року № 503.

Одночасно Комітет з монетарної політики Національного банку РБ ухвалив рішення про підвищення з 11 листопада поточного року відсоткових ставок за операціями регулювання ліквідності.

Відсоткові ставки за постійно доступними і двосторонніми операціями підтримки ліквідності збільшені до 60% річних, за постійно доступними операціями вилучення ліквідності - до 30% річних.

«Чергове підвищення ставки рефінансування і ставок за операціями регулювання ліквідності є послідовним кроком щодо обмеження інфляційних процесів і стабілізації ситуації в економіці і фінансовій сфері у цілому. Цей захід дозволить також підтримати зростання термінових рублевих вкладів населення, яке поновилося в останні місяці, в банках, стабілізувати інфляційні очікування в економіці, а також стане додатковим чинником з посилення збалансованості платіжного балансу», - роз`яснює Нацбанк Білорусі.

Довідка УНІАН. Основними напрямами грошово-кредитної політики на 2011 рік у Білорусі було передбачено зниження ставки рефінансування до кінця року до 8-10% річних.

Попереднього разу ставка рефінансування підвищувалася 14 жовтня 2011 року на 5 процентних пунктів - до 35% річних.

Ставка рефінансування є інструментом грошово-кредитного регулювання, за допомогою якого Нацбанк впливає на ставки міжбанківського ринку, а також ставки за депозитами юридичних і фізичних осіб і кредитами, що надаються кредитними організаціями.