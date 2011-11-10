Українські банки зараз гостро потребують ресурсів - експерт

Українські банки нині відчувають потребу в ресурсах.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, за період з 31 жовтня по 4 листопада на ринку депозитів фізичних осіб пройшло цілком прогнозоване збільшення депозитних ставок в національній валюті рядом банків. "Враховуючи те, що у сучасних умовах депозити населення - найбільш пріоритетний спосіб залучення таких ресурсів, підвищення ставок за вкладами - це цілком закономірний крок. Висока вартість ресурсу, який залучають, у свою чергу, позначиться на вартості кредиту", - підкреслила Н.СИНЯВСЬКА.

На думку експерта, підвищення депозитних ставок може тривати як мінімум до кінця року, але не виключено, що і до весни 2012 року банківська система України відчуватиме потребу в ресурсі.

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, зараз банки окрім традиційних довгострокових (річних) депозитних вкладів зацікавлені в так званих "коротких грошах". Це помітно, оскільки підвищилися процентні ставки за терміновими депозитами, термін розміщення яких складає від 3 до 6 місяців.

За інформацією експерта, процентні ставки за депозитами у гривні на кінець минулого тижня склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 15% річних (середня - 8,44%); 3 місяці - від 5,2 до 14,5% (середня - 11,35%); 6 місяців - від 7,5 до 15,5% (середня - 12,66%); 12 місяців - від 10,5 до 18,28% (середня - 13,96%).

Н. СИНЯВСЬКА розповіла, що за вкладами у доларах США ставки такі: на термін 1 місяць - від 1,0 до 5,75% (середня - 3,60%); 3 місяці - від 1,0 до 7,75% (середня - 5,13%); 6 місяців - від 1,0 до 8,25% (середня - 5,83%); 12 місяців - від 2,15 до 9% (середня - 6,37%). За депозитами в євровалюті ставки склалися такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 4,0% річних (середня - 2,37%); 3 місяці - від 0,7 до 6,75% (середня - 3,52%); на 6 місяців - від 0,55 до 7,25% (середня - 4,17%); 12 місяців - від 0,8 до 7,75% (середня - 4,67%).