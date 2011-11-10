Понад чверть платників подають звіти з електронним цифровим підписом - ПФ

У Пенсійному фонді України говорять про позитивну динаміку з застосування платниками електронної звітності.

Як повідомляє Урядовий портал, за вересень цього року (останній завершений період) з 634 тис. звітів 369,5 тис., або 58,3%, подано електронною поштою 163,5 тис. (або 25,8%) - з електронним цифровим підписом.

Звітність за вересень є дуже показовою ще і тому, що порівняно із звітами за грудень 2010 року кількість електронних звітів з електронним цифровим підписом збільшилася в системі Фонду у середньому на 45,5%, із звітами за квітень 2011 року - у середньому на 21,4%.

Порівняно з минулим роком кількість електронних звітів з електронним цифровим підписом найпомітніше зросла у Чернігівській області і м. Києві (на 89,6% і 80,8% відповідно), тоді як, наприклад, у Рівненській і Черкаській областях показники приросту значно скромніші - 18,6% і 28,0%. Тому робота з залучення працедавців до надання звітності в електронній формі залишається актуальною для усіх територіальних органів Пенсійного фонду України.