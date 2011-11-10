Міжбанк: відкриття торгів - 8,0180/8,0240 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим пониженням котирувань - 8,0180/8,0240 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2609/13, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,8585/10,8685. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3548/50 (середа - 1,3784/86).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.