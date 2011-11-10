Світова економіка на межі занурення у «втрачене десятиліття» - Лагард

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що світова економіка знаходиться на межі занурення у "втрачене десятиліття" і закликала світову спільноту об'єднати зусилля у боротьбі з кризою, повідомляє "Бі-Бі-Сі".

За її словами, боргова криза Європи поставила під сумнів світлі перспективи світової економіки.

Глава МВФ вважає, боротьба з кризою рухається у вірному напрямку, проте, тепер необхідно замислитися і про відновлення постраждалої від нестабільності економіки.

Окрім цього, Лагард закликала Китай, країну світу, яка найшвидше розвивається, "перебалансувати" свою економіку.

"Якщо ми не прийматимемо сміливі рішення, якщо ми не діятимемо спільно, уся світова економіка скотиться до невизначеності, нестабільності і можливості краху світового споживання", - заявила глава МВФ, виступаючи в Пекіні.

"Ми знаходимося на межі того, що деякі вже називають втраченим десятиліттям", - охарактеризувала ситуацію Лагард.

Напередодні на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим глава МФВ заявила, що російській владі необхідно досягти рівня інфляції у 3-5%.

Помічник президента Аркадій Дворкович, коментуючи слова Лагард, заявив, що інфляція в Росії може досягти рівня в 3-5% у середньостроковій перспективі.

Окрім цього, Лагард, виступаючи з лекцією в Москві, попередила, що нарощування державних витрат, особливо напередодні виборів, створює ризики для російської економіки.

"Як друг Росії - а як людина, що отримала Орден Дружби від керівництва Росії, я можу себе вважати другом Росії, - можу вам сказати, що ріст державних витрат - це не дуже хороше явище, особливо в період перед виборами", - заявила вона.

Про необхідність скорочувати витрати раніше у своїй статті в газеті "Коммерсантъ" писав колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін, який покинув свій пост через публічний скандал з приводу розбіжностей з президентом Дмитром Медведєвим, у тому числі у питаннях бюджетної політики, пише «Газета.Ru».