Франція та Німеччина почали консультації щодо реорганізації єврозони

Франція і Німеччина почали консультації з питання реорганізації єврозони, повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела. З валютного альянсу може вийти не лише Греція, але і усі країни, які не відповідають критеріям жорсткої бюджетної дисципліни.

Дипломати і експерти вважають, що це кінець тієї Європи, яку ми знаємо.

Головний кандидат на вихід із зони єдиної валюти - обтяжена боргами Греція. Перший етап кризи неплатежів у країні може стартувати 19 грудня цього дня Греція повинна заплатити 8 млрд євро за облігаціями. Фінансова допомога Євросоюзу може бути надана країні тільки за умови дотримання жорстких обмежень бюджетних витрат. Поки Греції не вдавалося їх дотримуватися.

Масштабніші проблеми з боргами у Італії. Ринок італійських державних облігацій - третій за величиною у світі. Прибутковість паперів вже перевищила 7,5%, цей рівень економісти називають критичним.

Європейські чиновники раніше дозволяли собі тільки натяки на можливу трансформацію простору єдиної валюти в цілому і заявляли тільки про ймовірність виключення Греції, пише "Газета.Ru".