Економіку єврозони у 2012 році чекає стагнація?

Брюссель . Європейська комісія чекає стагнації економіки в 2012 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань економічних і монетарних справ Оллі РЕН, представляючи традиційний осінній прогноз Єврокомісії.

"Ріст зупинився в Європі, і ми можемо потрапити у нову фазу рецесії", - заявив комісар.

За словами комісара ЄС, ріст ВВП у 2012 році планується на рівні 0,6% в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) і 0,5% у країнах - членах зони євро.

Водночас, комісія сподівається, що ріст ВВП трохи прискориться у 2013 році, коли він може досягти 1,5% в ЄС-27 і 1,3% - у зоні євро.

О. РЕН повідомив, що наступного року Єврокомісія очікує певного уповільнення інфляції і фіксації її на рівні нижче 2%.

У той же час, за словами комісара ЄС, рівень зайнятості практично не ростиме в 2012 році, а рівень безробіття збережеться на нинішньому рівні - близько 9,5%.

Комісія також сподівається на певне скорочення дефіцитів бюджетів. За словами О. РЕНА, за підсумками 2012 року дефіцит бюджетів ЄС-27 повинен досягти 3,9%, бюджетів країн єврозони - 3,4%.

Комісар зазначив, що серед ризиків, які можуть негативно вплинути на економіку Європи, - поглиблення кризи суверенних боргів, "розриви" між фінансовим сектором і реальною економікою, уповільнення світової торгівлі.