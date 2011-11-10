Обсяг продажу валюти населенню скоротився на 32%

15:01, 10 листопада 2011
Фінанси
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Обсяги продажу банками іноземної валюти населенню в жовтні скоротилися на 32% - до 2,452 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Обсяг купленої в населення банками валюти теж скоротився на 44% - до 1,043 млрд. дол.

Загальний обсяг операцій з наявною іноземною валютою знизився на 31% - до 3,494 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказану суму працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі та орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

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