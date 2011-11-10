Негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в жовтні склало 1,483 млрд. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в жовтні склало 1,483 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Резерви НБУ поповнилися на 0,348 млрд. дол. (в еквіваленті) за рахунок купівлі: 117 млн. євро, 191,8 млн. австралійських доларів.

У жовтні Нацбанк з резервів продав 1,831 млрд. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Нацбанку України в жовтні 2011 року скоротилися на 2,3%, або на 0,788 млрд. дол., – до 34,162 млрд. дол.