Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0180-8,0230 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0180/8,0240, на 12:00 ціни знизилися до 8,0170/8,0205. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0180/8,0230 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2609/0,2613, на 12:00 ціни піднялися до 0,2618/0,2622. До закриття торгів ціни знизилися - 0,2611/0,2615. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6000 (+0,1000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3548/1,3550, а на 15:00 зросли до 1,3635/1,3637.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8585/10,8685, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,8955/10,9045. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9175/10,9285.