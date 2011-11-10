Лідери ЄС очікують від нового уряду Греції виконання зобов’язань

Брюссель. Лідери ЄС очікують від нового уряду Греції виконання взятих перед Європою зобов’язань.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві Президента Єврокомісії Жозе Мануела БАРРОЗУ та Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПОЯ з нагоди призначення Лукаша ПАПАДЕМОСА новим прем’єр-міністром Греції.

“Важливо, щоб новий уряд Греції направив чіткий між партійний месидж запевнення своїм європейським партнерам в своїй відданості зробити все необхідне для зменшення своїх боргів”, - наголошується в заяві.

Лідери ЄС наголосили на тому, що робота нового уряду країни має бути дуже інтенсивною, щоб якомога швидше узгодити другу програму фінансової допомоги Греції.

“Ми ще раз наголошуємо, що наші європейські інституції продовжать робити все, що в їх силах для допомоги Греції. Однак Греція також повинна робити все, що в її силах, щоб допомогти самій собі”, - підкреслили Ж.БАРРОЗУ та Х.Ван РОМПОЙ.