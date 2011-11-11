ЮНЕСКО заморозив свої програми. Дефіциту бюджету - 65 млн. дол.

Гендиректор ЮНЕСКО Ірина БОКОВА розпорядилася припинити виконання зобов`язань і програм організації до кінця року на час вироблення заходів із ліквідації дефіциту в 65 мільйонів доларів у бюджеті за 2011 рік.

Як передає РІА «Новости», ЮНЕСКО 31 жовтня офіційно прийняла Палестину до складу організації. США за нормами свого внутрішнього законодавства, яке забороняє надавати американську підтримку агентствам ООН, що визнали Палестину, заявили про припинення фінансування. Вашингтон повинен був до кінця листопада внести до бюджету ЮНЕСКО 60 мільйонів доларів.

Виступаючи на засіданні Генеральної конференції ЮНЕСКО, І.БОКОВА зазначила, що США з внутрішніх міркувань платять свої внески в кінці, а не на початку року. Відмова Вашингтона зробити внесок у листопаді створила дефіцит у бюджеті ЮНЕСКО вже цього року - до січня організації необхідно знайти додатково 65 мільйонів доларів.

Гендиректор заявила, що "з минулого тижня команда дирекції почала перегляд усієї діяльності, передбаченої на листопад і грудень".

"Я припинила всі наші зобов`язання. Я припинила виконання програм на час перегляду до кінця грудня", - йдеться в заяві І.БОКОВОЇ, наданій у четвер у розпорядження ЗМІ.

Переглядаються, зокрема, витрати за контрактними зобов`язаннями, поїздками персоналу, публікаціями, вартістю комунікацій, організацією зустрічей. Ці заходи повинні дозволити заощадити 35 мільйонів доларів.

Гендиректор також вирішила ліквідувати частину дефіциту за рахунок Фонду обігових коштів - своєрідного стабілізаційного фонду ЮНЕСКО, який становить 30 мільйонів доларів.

Таким чином, із урахуванням припинення фінансування США у новий рік ЮНЕСКО вступить із дефіцитом у розмірі 143 мільйонів доларів на два роки. У четвер організація повинна прийняти бюджет на 2012 - 2013 роки, який має становити 653 мільйони доларів.

У рамках ліквідації дефіциту І.БОКОВА запропонувала збільшити розмір Фонду обігових коштів на 2012 - 2013 роки з 30 мільйонів до 65 мільйонів доларів за рахунок збільшення внесків держав-членів, а також добровільних внесків на поворотній основі. Роботу над цим доручено Виконавчій раді ЮНЕСКО, сесія якої відкриється в п`ятницю.

Крім того, гендиректор має намір створити терміновий фонд для фінансування пріоритетних програм, який буде відкрито для фінансування з боку країн-членів, державних утворень, фондів і приватних осіб. За її словами, з початку листопада до ЮНЕСКО надійшло багато побажань про підтримку організації від приватних осіб, асоціацій та приватних корпорацій.