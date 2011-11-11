Клюєв доручив вивчити пропозиції EBA щодо відшкодування ПДВ

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив ряду міністерств і відомств пропрацювати пропозиції Європейської Бізнес Асоціації (European Business Association, EBA) щодо оподаткування і митного контролю.

Про це УНІАН повідомила прес-служба першого віце-прем`єра.

За словами А.КЛЮЄВА, зокрема, відомствам доручено вивчити пропозиції щодо внесення змін у критерії для автоматичного відшкодування ПДВ, а також заходи з недопущення затягування органами податкової служби проведення перевірок для такого відшкодування.

Крім того, європейські інвестори пропонують посилити відповідальність митних служб за відмову в розмитненні вантажів, зокрема, використовуючи такі дивні пояснення, як перевиконання плану зборів і платежів за попередній місяць, повідомив перший віце-прем`єр-міністр України. Він також відзначив, що експерти EBA пропонують створити систему інформування власників вантажів про терміни і причини перевірок з боку Служби безпеки України.

За словами А.КЛЮЄВА, частина пропозицій EBA стосується фармацевтичного ринку; захисту інтелектуальної власності в агрохімічному секторі; вдосконалення процедури відбору компаній-експортерів молочної продукції для інспекцій з боку Державної ветеринарної і фітосанітарної служби.

Крім цього, заявив перший заступник голови українського уряду, йдеться про вирішення питання відсутності в Україні незалежних референтних лабораторій; регулювання маркування харчових продуктів про зміст ГМО; вирішення проблем із застосування національного знаку відповідності.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація була заснована в 1999 році як форум для обговорення і вирішення проблем бізнесу в Україні. Сьогодні ЕБА є однією з основних організацій міжнародного бізнесу в нашій країні і об`єднує більш як 850 європейських, українських і міжнародних компаній.