Основним діапазоном для євро у п’ятницю буде 1.3550-1.3650 - експерт

Основним торговим діапазоном для євро у п'ятницю, 11 листопада, буде 1.3550-1.3650, фунта - 1.5900-1.6000, пара USD/JPY залишиться недалеко від позначки 77.70, а USD/CHF навряд чи вийде з рамок 0.9000-0.9100, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, позитивний настрій на ринку відносно європейських валют, ймовірно, збережеться. Увагу варто звернути на публікацію даних щодо інфляції виробників Великобританії і індексу упевненості споживачів від університету Мічігану (США).