Міжбанк: відкриття торгів - 8,0170/8,0250 грн./дол.

Сьогодні у США святкують День Ветеранів, у зв'язку з цим торги американською валютою можливі тільки розрахунками ТОМ.

Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ'і відкрилися котируваннями 8,0170/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2627/0,2632, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,9495/10,9620.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3657/1,3659 (четвер - 1,3548/1,3550).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9807/7,9910.