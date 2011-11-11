Рахунки Київського зоопарку заарештовані через борги 2007 року

13:19, 11 листопада 2011
Фінанси
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Рахунки Київського зоопарку заарештовані через борги 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП "Київський зоопарк", у 2007 році був підписаний договір між тодішнім директором зоопарку Федором РОМАШОМ і ТОВ "Олімпус" про ремонтні роботи на пташнику, слонівнику і копитному відділі на суму 4,5 млн. грн. Роботи були виконані в повному об'ємі, проте через недофінансування зоопарк заборговував ТОВ "Олімпус" близько 700 тис. грн.

Призначена в лютому 2008 року на посаду директора Світлана БЕРЗІНА відмовилася виплачувати борги. ТОВ "Олімпус" було вимушене подати до суду, який прийняв рішення про примусове стягнення боргів з комунальної організації "Київський зоопарк".

У кінці 2010 року нове керівництво зоопарку обіцяло сплатити застарілий борг організації. На сьогодні вже виплачено 179 тис. грн., залишилося сплатити 593 тис. грн. ТОВ "Олімпус" не було задоволене поетапними виплатами, і звернулося у виконавчу службу.

Як заявляють у зоопарку, нинішній генеральний директор Олексій ТОЛСТОУХОВ має намір найближчим часом розв'язати проблему і задовольнити вимоги кредитора. Він зазначив, що Київський зоопарк отримав у спадок борги на суму 13 млн. грн., за рік вдалося сплатити близько 10 млн. грн.

За словами О.ТОЛСТОУХОВА, пріоритетом у розподілі фінансів є гідне харчування тварин і створення якісних умов їх утримання.

Гендиректор зоопарку також запевнив, що тварини не залишаються голодними, оскільки проплата за продукти харчування здійснюється на декілька місяців вперед.

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