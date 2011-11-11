Призупинено підготовку проекту бюджету-2012 до другого читання - Баранов

Призупинена підготовка проекту державного бюджету на 2012 рік, повідомив газету "Вісті в Україні" голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Валерій БАРАНОВ.

За його словами, "це сталося через поки невирішене питання про ціну газу", але "як тільки Росія і Україна домовляться, ми приймемо бюджет наступного року".

Як сказав В. БАРАНОВ, тільки після цього в Міжнародному валютному фонді "вирішуватиметься доля України".

"Не так давно я обговорював це проблемне питання з міністром фінансів (про співпрацю з МВФ - УНІАН). Можу зробити висновок, що співпраця за будь-якого розвитку подій, а я маю на увазі досягнення домовленостей з Росією, не припиниться. Повторення сценарію 2009 року з призупиненням кредитування не буде", - сказав В. БАРАНОВ і підкреслив: "В України є усі шанси, щоб отримати гроші".