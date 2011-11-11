Розмови про нову хвилю кризи суттєво перебільшені - експерт

Віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, голова наглядової ради компанії "МТ-Інвест" Мирослав ТАБАХАРНЮК вважає, що розмови про нову хвилю економічної кризи істотно перебільшені.

Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна "Друга хвиля світової кризи".

"На початку кризи 2007-2008 років було дуже модно говорити про те, що усе добре, кризи не буде, чутки перебільшені. А зараз стало модно говорити про те, що криза наближається: «шеф, усе пропало, гіпс знімають - клієнт від'їжджає». Мені здається, що розмови про кризу істотно перебільшені", - підкреслив М.ТАБАХАРНЮК.

За словами експерта, в України є втрати на зовнішніх ринках, у першу чергу - в металургії і хімії. "Це відповідно, приведе до зниження обсягів виробництва в Україні, оскільки ці галузі - металургія, хімія - істотно залежать від кон'юнктури світових ринків. Думаю, що 2012 рік Україна пройде на невеликому спаді. Ще буде невеликий ріст. Не такий, як сьогодні - але на рівні 1-2%. А ось в 2013 році якраз співпадуть і психологічні чинники, і спад обсягів виробництва. Тому мій прогноз: найбільш складним роком для України буде 2013 рік", - вважає він.

На думку М.ТАБАХАРНЮКА, ніхто ще не придумав ефективнішої інвестиції, ніж в нерухомість. "Це найбільш стабільна інвестиція. Можливо, не така високодохідна, як хотілося б, але стабільна. Золото не порекомендував би, тому що, на мою думку, цей інвестиційний інструмент значно перегрітий психологічно. Потрібно інвестувати в такий бізнес, який би давав щоденний, щомісячний дохід. На сьогодні найбільшу цінність мають ті бізнеси, які здатні генерувати операційний прибуток: фаст-фуди, кав'ярні, виробництво продуктів харчування. Тобто ті, які спрямовані на споживання. Потреба в них щоденна, і вони можуть приносити хазяїну щоденний прибуток. Сьогодні досить вигідний так званий "бізнес для ледачих" - депозити у банках. Не порекомендував би облігації, тому що державні боргові зобов'язання себе певною мірою дискредитують - не стільки в Україні, скільки в Європі. У землю ще рано інвестувати, але з часом - теж буде вигідно. Проте, цікавіших і гарантованих інструментів, ніж земля і нерухомість, все-таки світ не придумав", - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

На думку експерта, інвестиційну привабливість створює і істотне зниження цін на фондовому ринку. "Сам приглядаюся, думаю про фондовий ринок. Важливо відчути "дно" і почати інвестувати у фондовий ринок. Але важливо вчасно відчути точку дна. Думаю, в Україні вона ще не настала по фондовому ринку. Місткість фондового ринку ще досить невелика в Україні. Якщо він розвиватиметься динамічно, то це стане хорошим інструментом для інвестування. Просто треба розуміти, що це - не завжди прибутковість в короткі терміни. Український фондовий ринок має бути більше орієнтований на довгострокову перспективу інвестування" - вважає М.ТАБАХАРНЮК.