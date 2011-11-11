Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0190-8,0240 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 8,0170/8,0250, на 12:00 звузився спред - 8,0210/8,0240. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0190/8,0240 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2627/32, на 12:00 ціни знизилися до 0,2623/27. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2623/26. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5595 (-0,0005).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3580/1,3665. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9495/10,9620, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,9345/10,9425. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH становили 10,9335/10,9445.