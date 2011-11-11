Податкову забов"язали посилити внутрішній контроль

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Державної податкової адміністрації Олександру КЛИМЕНКУ посилити контроль за своїми підлеглими під час перевірок ними платників податку на додану вартість.

Про це йдеться у розміщеному на сайті глави держави дорученні «Щодо забезпечення прозорості здійснення автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ».

Зокрема, голова ДПА повинен постійно вживати заходів щодо посилення внутрішнього контролю за додержанням посадовими особами органів державної податкової служби вимог законодавства під час проведення камеральних перевірок платників податку на додану вартість, які відповідають установленим Податковим кодексом України критеріям для отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку, з метою недопущення безпідставних відмов у здійсненні автоматичного бюджетного відшкодування за результатами камеральних перевірок.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив керівнику податкової щомісячно аналізувати фактори, які впливають на динаміку автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, та оприлюднювати результати такого аналізу і доповідати Президенту щомісяця до 20 числа.

Крім того, О.КЛИМЕНКО має забезпечувати щомісячне узагальнення інформації стосовно здійснення автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, зокрема, щодо: кількості платників податку, які відповідають установленим Податковим кодексом України критеріям для отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку, та обсягів заявлених ними до відшкодування сум податку, кількості тих із них, яким за результатами камеральних перевірок органів державної податкової служби не здійснено автоматичне бюджетне відшкодування податку, та обсягів заявлених ними сум до відшкодування, а також підстав, з яких таким платникам не здійснено автоматичного бюджетного відшкодування податку; порушень посадовими особами органів державної податкової служби вимог законодавства під час проведення камеральних перевірок платників податку на додану вартість, які відповідають установленим Податковим кодексом України критеріям для отримання автоматичного бюджетного відшкодування такого податку, та доповідати про це Президенту щомісяця до 25 числа.