Договір про ЗВТ СНГ дозволяє сторонам налагоджувати вільну торгівлю з іншими суб'єктами

Договір про зону вільної торгівлі СНД дозволяє сторонам, якими є країни - члени СНД, налагоджувати вільну торгівлю з іншими країнами і об`єднаннями.

Це визначено ст. 18 Договору про ЗВТ СНД, опублікованому на сайті уряду.

«Цей договір не перешкоджає сторонам брати участь в угодах про митний союз, вільну торгівлю та/або прикордонну торгівлю відповідно до правил СОТ і, зокрема, статті XXIV ГАТТ 1994», - говориться в документі.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів на своєму офіційному порталі обнародував текст Договору про створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн - членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього впродовж цього року.

Того ж дня М.АЗАРОВ висловив надію, що підписаний договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.