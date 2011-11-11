Литвин не бачить суперечності між угодами з ЄС і СНД про зону вільної торгівлі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить суперечності між угодами з Євросоюзом та СНД про зону вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Суперечності між цими двома угодами немає, вони логічні і взаємодоповнюють одна одну", - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР нагадав, що товарооборот України з країнами ЄС становить 25%, а товарооборот з країнами СНД, серед яких ключове місце посідає Росія, - 40%. "Нам потрібно зробити все, щоб утримати прогнозовані, рівноправні, дружні і результативні відносини з Російською Федерацією", - переконаний він.

За його словами, питання підписання, ратифікації і реалізації Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД має насамперед економічний вимір. "Адже, за розрахунками експертів, ВВП України внаслідок цього збільшиться на 2,5-3%, які додадуться до тих п’яти, що є на сьогодні. Таким чином, Україна додатково отримуватиме близько 10 млрд. грн. бюджетних надходжень на рік", - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас голова ВР вважає, що Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом є політичним вибором України. "Зрозуміло, нам доведеться боротися за якість вітчизняних товарів, бо якщо Україна отримає доступ до європейських ринків, це ще не означатиме, що наші товари знайдуть там попит, особливо ті, які мають низьку якість і не відповідають стандартам ЄС. Натомість товари, які виробляються у 27 країнах ЄС, матимуть преференції. І це є проблемою. Але це й іспит для українських виробників, стимул для того, щоб виробляти конкурентоспроможну продукцію", - пояснив він.

"Незважаючи на критику України за такі два вектори її зовнішньої політики, історично, об’єктивно зумовлено, що ми повинні жити за цими двома векторами", - переконаний В.ЛИТВИН. Він звернув увагу на те, що західні та частина центральних областей України більшою мірою тяжіють до Заходу, до Європи, тоді як схід та південь - до Росії.

На його думку, такі настрої треба враховувати та проводити збалансовану політику. "Це не забаганка влади. Це просто історична обставина, яку треба враховувати, щоб країна розвивалася, я підкреслюю, розвивалася, але за стабільних умов", - заявив В.ЛИТВИН.