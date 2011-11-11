Азаров: підстав для підвищення вартості виготовлення закордонних паспортів немає

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність підстав для підвищення вартості виготовлення закордонних паспортів.

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час спілкування з користувачами Інтернету на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Підстав для такого подорожчання абсолютно немає жодних. Ми повернемося ще до цього питання". - написав М.АЗАРОВ.

Прем`єр також має намір доручити відповідним структурам вивчити інформацію про плановане підвищення у чотири рази з 1 січня 2012 року вартості виготовлення закордонних паспортів. "Я обов`язково дам доручення розібратися, чому передбачається таке подорожчання". - підкреслив глава уряду.