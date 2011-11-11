Брюссель. Єврокомісія має намір зменшити кількість випадків подвійного оподаткування на внутрішньому ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо подвійного оподаткування.

У комюніке, зокрема, висвітлено основні проблеми, пов’язані з подвійним оподаткуванням або уникненням від сплати податків взагалі через проблеми з національними законодавствами країн-членів ЄС, а також визначено кроки на майбутнє.

“Ми повинні бути здатними направити повідомлення всім громадянам, бізнесу і торговельним партнерам: ЄС не оподатковує двічі! Подвійне оподаткування – одна з найбільших податкових перешкод для внутрішнього ринку і не може і надалі залишатися непоміченою”, - заявив комісар ЄС з питань оподаткування, митного союзу, боротьби з шахрайством та з питань аудиту Альгірдас ШЕМЕТА.

На сьогодні у Європі не існує законодавчих актів, які б забороняли подвійне оподаткування, і хоча країни-члени ЄС регулюють питання подвійного оподаткування шляхом підписання відповідних угод, це, на думку Єврокомісії, не надає адекватного захисту громадянам та бізнесу ЄС через різноманітні проблеми, у тому числі неузгодженість законодавства країн-членів ЄС.

Разом з комюніке Єврокомісія також запропонувала внести зміни до Директиви щодо виплаті відсотків та роялті. Цим документом передбачається врегулювати податки у різних країнах-членах ЄС з тим, щоб позбутися можливого подвійного оподаткування таких виплат.