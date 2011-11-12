НБУ втратив на курсових коливаннях 1,5 млрд. дол. - Терьохін

Через зміни структури валютного резерву Національний банк України втратив на курсових коливаннях 1,5 млрд. дол.

Про це в своїй статті для ZN.UA пише народний депутат України, екс-міністр економіки Сергій ТЕРЬОХІН.

«Валютний резерв держави впав. Запитайте, чому? По-перше, тому що НБУ в закритому режимі почав змінювати структуру валютного портфеля валютного резерву України, намагаючись максимально затримувати (застрахувати) обмінні ризики. Внаслідок таких недолугих спекулятивних операцій Україна номінально втратила впродовж останніх місяців близько півтора мільярда доларів США зі свого резерву. Чим не перспектива для майбутньої прокурорської уваги?», — пише народний депутат.

У зв`язку з цим, С.ТЕРЬОХІН припускає, що деякі резерви НБУ можуть бути розміщені в «сміттєвих» облігаціях.

«На сьогодні в скарбниці НБУ є кеш, еквівалентний 12 млрд. дол. США, монетарні метали на суму майже 1,9 млрд., решта активів НБУ розміщена в цінних паперах, структура яких не розкривається. Я особисто не впевнений, що в портфелі не знайдеться паперів на кшталт від загиблого банку Lehman Brothers. А ви?» — запитує екс-міністр.

Як повідомлялося, міжнародні золотовалютні резерви України за жовтень 2011 року зменшилися на 2,3%, або на 788 млн. дол. - до 34,162 млрд. дол.