Україна зарезервувала трирічне право на перегляд поступок в рамках угод СОТ

Україна зарезервувала право на перегляд поступок, зафіксованих у Розкладі поступок і зобов`язань України, в рамках угод СОТ протягом наступного трирічного періоду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Відповідне право зафіксоване офіційним документом Секретаріату СОТ від 9 листопада 2011 року.

Наступний трирічний період починається з 1 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна планувала подати заявку до Світової організації торгівлі для забезпечення можливості упродовж трьох років ініціювати, у разі потреби, перегляд тарифних мит.