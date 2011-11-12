Уряд підготував закони про оподаткування оборудок, що здійснюються через офшорні зони

Уряд підготував законопроекти про оподаткування оборудок, що здійснюються через офшорні зони, та про зміну пільг для народних депутатів та високопосадовців.

Про це віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО повідомив учора в ефірі Першого Національного телеканалу.

"На наступному тижні я подам законопроект про оподаткування класичних офшорних зон. І це, я думаю, швидко можна буде прийнято. Зараз підготовлений проект - потрібно змінити соціальні пільги для народних депутатів, Кабінету міністрів, Адміністрації Президента і т.д. На наступному тижні ми зробимо", - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що підготовлено законопроект про введення податку «на багатство».