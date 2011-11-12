Нацбанк не проводить приховану емісію гривні – Тігіпко

Національний банк України не проводить приховану емісію гривні.

Про це в ефірі Першого Національного телеканалу заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

«Ніякої емісії немає. У нас тільки-но місія МВФ поїхала, яка найкраще контролює ці речі. Претензії в цьому відношенні до Нацбанку немає», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що відсутність емісії підтверджується існуючими ставками на депозити та кредити.

«Якби була емісія сьогодні, ніколи б не було ставок на депозити більше 20%, ставок на кредити в районі 30%. Нічого цього (емісії – УНІАН) поки що немає. Це поки що розмови», - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні досить позитивні економічні показники, держборг перебуває в допустимих межах і за останніми даними становить трохи більше 39% ВВП.

"Посипати голову попелом не треба", - зазначив С.ТІГІПКО.