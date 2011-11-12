Лавринович: у результаті адмінреформи держава заощадила понад 1 млрд. грн.

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що в результаті проведення адміністративної реформи було заощаджено понад 1 млрд. грн.

Про це він повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№41 від 11-18 листопада 2011 р.).

«На реформі тільки заощадили - більше мільярда. Ніяких зовнішніх траншів і істотних внутрішніх вливань не було. Тільки на зарплату працівникам Центру з координації економічних реформ», - сказав міністр.

Він також повідомив, що в ході реформи 111 органів центральної виконавчої влади реорганізовано на 74. Причому з 69 контролюючих органів залишилося 11. Апарати центральних органів влади скорочено більш ніж на 17%. Було 26 тис. 354 особи, стало - 21 тис. 173.

Крім того, персональний склад уряду скорочено з 36 членів уряду до 17, а апарату Кабміну - більш ніж на 50%.

Міністр повідомив, що остаточне рішення щодо реформування територіальних органів влади ще не ухвалено, проте вже розглядалося на засіданнях Кабміну.

«Найближчим часом ключові рішення буде ухвалено. Їх чітке виконання й завершить другий етап реформи. Зараз йде процес узгодження позицій за проектом, запропонованим робочою групою», - повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ.