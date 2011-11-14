Виробник ідентифікаційних документів в Україні консорціум «ЄДАПС» заявляє, що не підвищує ціни на виготовлення закордонних паспортів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі консорціуму, в ЗМІ з`явилася інформація з посиланням на особисту сторінку в Facebook прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що він заявив про «відсутність підстав для підвищення вартості виготовлення закордонних паспортів». Таким чином М.АЗАРОВ, нібито, прокоментував запитання читача про те, чому «з 1 січня виготовлення закордонних паспортів подорожчає аж в 4 рази».

«Згідно інформації, розміщеній на офіційній сторінці Миколи АЗАРОВА в Facebook, прем`єр-міністр в своїй відповіді читачам не застосовував термін «Виготовлення закордонних паспортів», - підкреслили в консорціумі.

«Консорціум «ЄДАПС», як виробник ідентифікаційних документів, офіційно заявляє, що ціна виробництва закордонних паспортів не змінювалася і залишається тією ж самою», - сказано в повідомленні.

«Для того, щоб надалі уникнути можливих спекуляцій в ЗМІ на цю тему консорціум «ЄДАПС» роз`яснює, що слід розрізняти поняття «Вартість оформлення закордонного паспорта» і «Вартість виготовлення/виробництва закордонного паспорта»», - зазначили в прес-службі.

За їхніми словами, вартість оформлення закордонного паспорта складається з вартості виробництва бланка документа, сплати державного мита до бюджету України і послуг державних органів (паспортних підрозділів при МВС України або Державній міграційній службі). У 2011 році при оформленні закордонного паспорта протягом 30 днів офіційна вартість послуг Державного департаменту з питань громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб МВС України становить 10 гривень 28 копійок.

26 жовтня Кабінет Міністрів видав постанову №1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби платних послуг», в якій затверджено перелік і розмір платних послуг, які надаються цими державними органами. Так, що вартість послуг ДМС щодо оформлення і видачі «паспорта громадянина України для виїзду закордон» становитиме 87 грн. 15 копійок. Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

«Питання визначення державних мит або вартості будь-яких державних послуг для громадян України перебувають поза компетенцією консорціуму «ЄДАПС» – національного виробника ідентифікаційних документів. Консорціум «ЄДАПС» в рамках державної програми з випуску українських закордонних паспортів відповідає тільки за їхнє виробництво», - підкреслили в своїй заяві його автори.

Довідка УНІАН. Консорціум «ЄДАПС» створений лідерами високих технологій в Україні і є єдиною групою в світі з повним циклом підприємств з виробництва і впровадження найзахищеніших ідентифікаційних документів та інформаційних систем.

Консорціум «ЄДАПС» володіє найсучаснішими і повністю сертифікованими потужностями, у тому числі й одне з найбільших виробництв з випуску і аутсорсингу персоналізації платіжних карт VISA і MasterCard.