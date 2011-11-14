Колишній комісар Єврокомісії став новим прем'єр-міністром Італії

Колишній комісар Єврокомісії Маріо МОНТІ став новим прем`єр-міністром Італії.

Як передає РІА Новости, таке рішення ухвалив президент Італії Джорджо НАПОЛІТАНО після проведення консультацій з представниками всіх парламентських партій, груп і об`єднань, головами обох палат національного парламенту, а також з попередніми президентами республіки і довічними сенаторами.

Глава держави доручив М.МОНТІ сформувати новий кабінет. Це відбулося через день після того, як у відставку пішов Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, який тричі ставав прем`єр-міністром: у 1994, 2001 і 2008 роках.

М.МОНТІ пообіцяв негайно приступити до роботи з формування уряду. Виступаючи перед журналістами, 68-річний професор економіки і декан престижного міланського університету заявив, що спільними зусиллями Італія зможе подолати боргову кризу.

"Італія повинна бути елементом сили, а не слабкості в ЄС", - вважає він.

Нагадаємо, піти у відставку С.БЕРЛУСКОНІ вирішив після того, як 8 листопада позбувся більшості голосів в нижній палаті парламенту Італії. Проти прем`єра виступили не тільки опозиціонери, але й деякі представники його власної партії "Народ свободи".

Євросоюз привітав кроки Італії по створенню уряду національної єдності і пообіцяв відстежувати, як відбуваються реформи в цій країні.