Голова КМДА 14-19 листопада перебуватиме з робочим візитом у Японії

Сьогодні розпочинається візит голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА до Японії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, візит, який триватиме до 19 листопада, присвячений 40-річчю побратимських відносин Києва та Кіото.

Програма візиту передбачає зустрічі з керівництвом відомих японських компаній та представниками державних установ.

О.ПОПОВ неодноразово зазначав, що Київ зацікавлений у залученні іноземних інвесторів і новітніх технологій до впровадження масштабних програм, передбачених Стратегією розвитку Києва до 2025 року. Зокрема, програмою візиту до Японії передбачена зустріч голови КМДА у Токіо з керівництвом відомих корпорацій, які раніше дали попередню згоду на участь у декількох програмах модернізації інфраструктури Києва. ланується досягти остаточних домовленостей щодо термінів та етапів їхньої реалізації.

Крім того, передбачено інші зустрічі О.ПОПОВА, під час яких голова КМДА вивчить досвід Кіото з вирішення деяких проблем, які сьогодні стоять перед Києвом. Зокрема, О.ПОПОВ має намір детально ознайомитися із системою електронного уряду, яка вже працює у мерії Кіото, а у Києві почне працювати наступного року.

Актуальною для Києва є проблема збереження зелених зон і покращення екології. У рамках візиту заплановано зустріч голови КМДА з природоохоронними організаціями Кіото, досвід яких може виявитися корисним для Києва, а також відвідування відомих парків Кіото, де збережено стародавні та втілено найсучасніші елементи ландшафтного дизайну.

Передбачено ознайомлення О.ПОПОВА з новітніми розробками японських онкологів.

Крім того, у Кіото голова КМДА відвідає Золоту вежу Кінкакуджі, балетну школу Теради, послухає японську арфу і відвідає концерт майстрів традиційної японської музичної культури.