Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0190-8,0260 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися невеликим підвищенням котирувань - 8,0190/8,0260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2638/0,2643, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0195/11,0310.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,3722/1,3724 (п'ятниця, 11 листопада, - 1,3657/1,3659).

У п'ятницю, 11 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.