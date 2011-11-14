МВФ підготує звіт про те, як виконала Україна програму stand-by 2008 року

Рада директорів Міжнародного валютного фонду у п'ятницю, 11 листопада, провела обговорення питання про аналіз виконання Україною програми у рамках угоди про stand - by з винятковим доступом до фінансування, яку запланували у 2008 році.

Про це сказано у повідомленні Представництва МВФ в Україні, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у 2002 році Рада директорів МВФ вирішила проводити аналіз результатів виконання програм попередніх періодів, які передбачали доступ до коштів із Спільного ресурсного рахунку Фонду.

"Мета такого аналізу, який має бути завершений впродовж одного року з моменту закінчення дії договору, - провести критичне і відверте обговорення питання про те, чи надано обгрунтування під час укладення договору - у тому числі обгрунтування надання доступу до коштів у винятковому об'ємі, - а також оцінити ефективність впровадження програми, підтримуваної ресурсами Фонду", - сказано у повідомленні.

Також вказують, що група експертів МВФ готує звіт, який обговорюється з представниками влади країни, а потім надається на обговорення в Раду директорів МВФ.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА.

"Місія МВФ перебувала в Києві в період з 25 жовтня по 3 листопада. Був забезпечений прогрес в обговоренні заходів економічної політики, які необхідні для завершення другого перегляду програми у рамках угоди "стенд-бай", - сказав М.АЛЬЄР.

"Ми вирішили узяти паузу, щоб дати можливість виконати певну додаткову роботу з опрацювання технічних питань. Очікується, що дискусії з питань економічної політики будуть відновлені в найближчому майбутньому", - сказав представник Фонду.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна і МВФ почнуть перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією. "Ми домовилися про те, що після завершення переговорів з Росією, зокрема щодо ціни на газ, інших умов, ми починаємо щільну роботу з місією Міжнародного валютного фонду з коригування нашої програми співпраці на 2012 рік", - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand - by на суму близько 16,4 млрд. дол. У 2008-2009 роках Україна отримала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала отримати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів коштів не виділили.