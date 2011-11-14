Кабмін просить ВР не розглядати цього тижня проект бюджету-2012

Уряд запропонував Верховній Раді не розглядати цього тижня у другому читанні законопроект про державний бюджет на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій і керівників комітетів парламенту.

За словами голови ВР, у зверненні уряду сказано, що пропозиція відкласти розгляд цього питання пов'язана з тим, "що тривають переговори з газових питань".

Як сказав В. ЛИТВИН, у зв'язку з цим і затримується розгляд проекту бюджету в другому читанні.

Довідка УНІАН. 20 жовтня Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду 22 вересня, дефіцит бюджету, у порівнянні з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн..

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планують встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП складає 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК "Нафтогаз України" на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду - на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням вказаного, дефіцит державних фінансів України у 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand - by.

Прибутки держбюджету у 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., у т.ч. прибутки загального фонду - на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду - на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: ріст ВВП - 5%, номінальний ВВП - 1,505 трлн. грн., інфляція - 7,9%, індекс цін виробників - 9,4%.