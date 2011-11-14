Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України за 9 місяців виросло майже удвічі

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України у січні-вересні 2011 року склало 9,54 млрд. дол., що у 1,8 разу більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року (5,44 млрд. дол.).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-вересні 2011 р. експорт товарів з України склав 49,95 млрд. дол., імпорт - 59,49 млрд. дол. Порівняно з січнем-вереснем 2010 року експорт збільшився на 37,8%, імпорт - на 42,7%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,84 (у січні-вересні 2010 року - 0,87).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 217 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали і вироби з них - 32,1% від загального об'єму експорту. Мінеральні продукти складали 15%, механічне і електричне устаткування - 9,7%, продукція хімічної і пов'язаних з нею галузей промисловості - 7,8%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби - 7,3%, продукти рослинного походження - 7%, жири і олії тваринного або рослинного походження - 4,9% від загального об'єму експорту.

У загальному об'ємі експорту товарів з України, порівняно з січнем-вереснем 2010 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки - з 7,3% до 8,4%, руд, шлаків і золи - з 5,2% до 5,8%, залізничних локомотивів - з 4,6% до 5,7%, жиру і олій тваринного або рослинного походження - з 4,7% до 4,9%, виробів з чорних металів - з 3,8% до 4,2%, продуктів неорганічної хімії - з 2,2% до 2,5%, добрив - з 1,8% до 2,5%. Водночас, зменшилася частка чорних металів - з 29,6% до 27,8%, механічних машин - з 6,2% до 5,2%, електричних машин - з 4,8% до 4,6%, зернових культур - з 4,7% до 4,5%.

У загальному об'ємі імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки - з 32% до 35,1%, механічних машин - з 7,4% до 8,4%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, - з 5,7% до 6,4%, електричних машин - з 5,7% до 6,4%. Скоротилася часка пластмас, полімерних матеріалів - з 4,9% до 4,4%, фармацевтичної продукції - з 4% до 3,3%, паперу і картону - з 2,5% до 2%, руд, шлаків і золи - з 2,1% до 1,3%.