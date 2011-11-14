ДПСУ затвердила Держреєстр реєстраторів розрахункових операцій

Державна податкова служба України (ДПСУ) затвердила Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, реєстр затверджено наказом ДПСУ №114 від 4 листопада 2011 року.

У першій частині реєстру визначені реєстратори розрахункових операцій, дозволені для первинної реєстрації. Тобто, моделі цих реєстраторів можуть продавати і використовувати в роботі підприємці.

До другої частини реєстру віднесено моделі, первинна реєстрація яких заборонена. На ці реєстратори розрахункових операцій районна податкова інспекція фіскальний номер видавати не буде. Вказані моделі можуть використовуватися тільки в роботі тих підприємців, які з ними вже працюють.

У прес-службі також повідомили, що скасований наказ ДПСУ №21 "Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій" від 13 січня 2011 року.